В Красноярском крае два брата 8 и 10 лет чуть не сожгли дачный массив

Полиция вычислила и задержала юных пироманов. Фото: МВД

В Шарыповском муниципальном округе полицейские вычислили двух несовершеннолетних, причастных к поджогу сухой травы в селе Дубинино. Произошло это в начале мая, когда поступил звонок о возгорании в дачном массиве. Пожарные примчались быстро, потушили огонь на площади более 50 квадратных метров.

После выяснилось, что два брата 8 и 10 лет решили забавы ради поджечь сухую траву. Но огонь разгорелся, потушить его самостоятельно они не смогли. И побежали домой – признались во всем матери. Она и вызвала пожарных.

Сотрудники полиции собрали весь материал проверки, отправили его в противопожарную службу. А школьников будут разбирать на комиссии по делам несовершеннолетних.

- Призываем граждан поговорить со своими детьми о недопустимости игр с огнем. Детская шалость может обернуться трагедией, в которой могут пострадать сами несовершеннолетние, - рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.