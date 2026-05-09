В Красноярском крае остаются затоплены пять жилых домов

На утро 9 мая в Красноярском крае остаются затопленными пять жилых домов, 89 приусадебных участков и 21 участок автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.

Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, на реке Усолка (село Троицк) уровень воды составляет 717 сантиметров (опасная отметка — 660 сантиметров).

Возможно превышение неблагоприятной отметки на реке Большой Кемчуг (деревня Большой Кемчуг).

Ранее мы писали, что 10 мая в центральных и южных округах края местами ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, дожди и грозы.