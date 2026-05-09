Житель Красноярского края упал в подполье и провел в нем трое суток

Фото: КГКУ «Спасатель»

Житель Лесосибирска упал в сырое подполье и провел в нем трое суток. На помощь 55-летнему мужчине накануне, 8 мая, выезжали спасатели Красноярского края.

Прибыв в частный дом, они обнаружили горожанина в крайне тяжелом состоянии. Специалисты, проявив максимальную осторожность, извлекли пострадавшего со дна темного подполья и передали его бригаде скорой помощи.

Спасатели обращаются ко всем жителям региона: не оставайтесь равнодушными к судьбе своих пожилых родственников и одиноко проживающих соседей. Ваше внимание может стать решающим фактором в критической ситуации.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае за сутки потушили 19 пожаров, погибших нет.