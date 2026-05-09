Утром 9 мая у администрации Красноярска подняли копию Знамени Победы — красного флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который 1 мая 1945 года был закреплен на крыше поверженного Рейхстага.

Перед этим мэр Сергей Верещагин поздравил жителей с Днем Победы. В 2026 году краевой центр отмечает первый юбилей — пять лет с момента присвоения почетного звания «Город трудовой доблести».

Флаг подняли под композицию Давида Тухманова «День Победы».

Знамя Победы — официальный символ Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Его водрузили на Рейхстаг трое советских солдат — Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

