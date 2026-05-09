Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

9 мая главные городские часы Красноярска сменили мелодию на композицию Давида Тухманова «День Победы». Как сообщили в администрации города, услышать музыку можно в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00.

Главные городские часы Красноярска сменили мелодию ко Дню Победы

Красноярский «Биг-Бен» был построен в 2001 году при Петре Пимашкове по проекту легендарного архитектора Арэга Демирханова. В 2019 году зародилась традиция играть разные мелодии к праздникам и знаменательным датам.

Ранее мы писали, что красноярский светомузыкальный фонтан «исполнит» песни военных лет.