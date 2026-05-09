Глава Красноярска Сергей Верещагин поздравил жителей города с Днем Победы

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Глава Красноярска Сергей Верещагин и председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина поздравили жителей с Днем Победы. Текст появился на сайте мэрии.

В 2026 году краевой центр отмечает первый юбилей – пять лет с момента присвоения почетного звания «Город трудовой доблести». С первого дня войны в Красноярске развернули масштабное производство продукции, остро необходимой фронту. В 1941 году город принял оборудование 29 крупных заводов и фабрик из прифронтовых территорий.

«Этот праздник объединяет целые поколения. Мы скорбим о тех, кто не вернулся с полей сражений, и низко кланяемся всем ветеранам, кто прошел войну, восстановил разрушенные города и подарил будущее стране», – говорится в поздравлении.

Великая Победа сыграла особую роль в развитии нашего Красноярска. Символам памяти этих событий уделено отдельное внимание. Так, в 2025 году открылся обновленный музей «Мемориал Победы». Комплекс посетили уже более 170 тысяч красноярцев и гостей города.

Стартовало благоустройство парка Гвардейский — места, откуда уходили солдаты, где формировалась знаменитая 78-я Добровольческая бригада.

В завершение своего обращения Сергей Верещагин и Наталия Фирюлина выразили глубокую признательность ветеранам.

«Для нас вы — пример, как нужно жить и служить своему Отечеству», – добавили мэр и председатель городского Совета депутатов.