В Красноярском крае из-за ремонтных работ изменится расписание электричек

В Красноярском крае из-за ремонтных работ временно изменится расписание пригородных электропоездов. Об этом предупредила пресс-служба КрасЖД.

С 9 по 13 мая изменения коснутся восточного направления:

- маршруты некоторых составов, курсирующих до станций Камарчага и Зыково, будут сокращены до станций Базаиха и Злобино;

- изменится время отправления электричек, соединяющих краевой центр со станциями Уяр и Иланская.

С 11 по 29 мая на западном направлении:

- маршрут некоторых электричек до станций Зеледеево и Чернореченская сократят до Качи;

- изменится время отправления поездов из краевого центра до Чернореченской и Красной Сопки.

Кроме того, часть составов отменят. Пассажиров просят заранее уточнить информацию на сайте компании «Краспригород» или в мобильном приложении.

