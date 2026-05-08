В Красноярске 9 мая пройдет ежегодная акция «Лучи Победы»

9 мая в Красноярске пройдет традиционная акция «Лучи Победы». Как рассказали в краевом правительстве, в 21:55 ночное небо над городом на 15 минут раскрасит световой салют из прожекторов, расположенных на Центральном стадионе и «Локомотиве».

Так красноярцам напомнят о героическом подвиге советского народа, освободившего мир от нацизма.

Всероссийская акция отсылает к победной иллюминации, которую включили в Москве 24 июня 1945: в 23:00 небо над столицей осветили пять прожекторных колец.

