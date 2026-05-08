В Канске участнику СВО помогли узаконить права на купленный дом.

В Канске участнику СВО и его семье помогли узаконить права на купленный дом, передать его от недобросовестного продавца – добросовестному покупателю. Подробности рассказали в краевой прокуратуре, которая и защищала права семьи в суде.

В декабре 2025 года боец спецоперации приобрел жилой дом и земельный участок у родной сестры. Передал родственнице 3,6 миллиона рублей. Но дальше дело застопорилось. Потому что сестра оказалась должницей – судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия на ее имущество.

Погасить задолженность женщина не могла и переход права собственности не зарегистрировала. Юридически вопрос завис.

Мужчина был ранен и не смог сам защищать свои интересы, этим занялась его жена, она обратилась в прокуратуру, а сотрудники ведомства составили исковое заявление. Суд встал на их сторону.