Аграрии 25 муниципальных округов Красноярского края присоединились к посевной страде. Хозяйства обеспечены всем необходимым: семенами и минеральными удобрениями. Техника в высокой степени готовности, запасы ГСМ пополняются без задержек.

И хотя погодные условия немного подвели, примерно на неделю, хозяйства надеются, что все наверстают и завершат все намеченные планы в оптимальные сроки. Полным ходом идет посев пшеницы, гороха, овса и рапса.

По словам министра сельского хозяйства края Дмитрия Воропаева, в этом году посевная площадь сельхозкультур в хозяйствах прогнозируется в размере 1 миллиона 415 тысяч гектар. Большинство площадей край засевает зерновыми и зернобобовыми культурами – по плану более 786,2 тысяч гектар. Под рапс займут 316,5 тысяч гектар. Картофелем – более 28,2 тысяч гектар, овощами – 4,6 тысяч, кормовыми культурами - 250,7 тысяч.