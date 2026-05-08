Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 11:03

Аграрии 25 муниципальных округов Красноярского края присоединились к посевной

В Красноярском крае развернулась посевная страда
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае развернулась посевная страда

В Красноярском крае развернулась посевная страда

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Аграрии 25 муниципальных округов Красноярского края присоединились к посевной страде. Хозяйства обеспечены всем необходимым: семенами и минеральными удобрениями. Техника в высокой степени готовности, запасы ГСМ пополняются без задержек.

И хотя погодные условия немного подвели, примерно на неделю, хозяйства надеются, что все наверстают и завершат все намеченные планы в оптимальные сроки. Полным ходом идет посев пшеницы, гороха, овса и рапса.

По словам министра сельского хозяйства края Дмитрия Воропаева, в этом году посевная площадь сельхозкультур в хозяйствах прогнозируется в размере 1 миллиона 415 тысяч гектар. Большинство площадей край засевает зерновыми и зернобобовыми культурами – по плану более 786,2 тысяч гектар. Под рапс займут 316,5 тысяч гектар. Картофелем – более 28,2 тысяч гектар, овощами – 4,6 тысяч, кормовыми культурами - 250,7 тысяч.