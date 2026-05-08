Сильный ветер и метель задержатся на севере Красноярского края еще на один день

9 мая на юге Таймыра местами сохранится очень сильный северо-западный ветер с порывами до 23 метров в секунду и метель. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Также непогода ожидается в Туве. В южных округах Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность.

Северянам рекомендуют не выходить из дома без необходимости. Телефон экстренных служб — 112.

Ранее мы писали, что в крае перекрыли движение транспорта на первом километре трассы Мокруша – Алега – Любава.