В Красноярском крае статус памятника природы получат Ойские утесы. Соответствующий проект документа с обозначением границ территории опубликован на официальном портале правительства региона.

Природная достопримечательность расположена в Шушенском муниципальном округе, в устье реки Оя, на ее правом берегу. Четыре обособленных участка, общая площадь 230 гектаров. Ойские утесы очень популярны у туристов, антропогенная нагрузка велика. А ведь помимо красивого ландшафта здесь еще обитают редкие животные и птицы, растут редкие виды растений.

Кроме того, здесь выявлен объект археологического наследия «Казанцево. Петроглифы-1» – древние наскальные рисунки.

Документ должен быть принять не раньше 1 сентября текущего года. Доступ туристам сохранится, однако охраняемый статус подразумевает, что там нельзя будет разводить костры, уничтожать растительность и в целом вести какую-либо хозяйственную деятельность.