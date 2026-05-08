В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя в День Победы Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя в День Победы и накануне праздника. То есть 8 и 9 мая. Запрет действует в местах массового гуляния людей, проведения официальных мероприятий, а также на расстоянии ста метров от них. Единственное исключение – это заведения общепита, сообщают Sibnovosti.

Отметим, что документ, регламентирующий этот запрет, был подписан главой края еще накануне новогодних праздников.

Кроме того, напомним, существует запрет на использование любых пиротехнических средств – салютов, петард и хлопушек. Исключение – большой праздничный фейерверк, который состоится 9 мая в 22 часа в Красноярске – городе трудовой доблести.