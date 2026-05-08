В Красноярском крае ограничили движение на трассе Мокруша – Алега – Любава

8 мая в Красноярском крае перекрыли движение транспорта на первом километре трассы Мокруша – Алега – Любава. Как сообщили в КрУДоре, объехать этот участок можно через деревню Мокруша.

Причина ограничения — переполнение озера вблизи населенного пункта и неспособность гидротехнического сооружения к пропуску талых вод, что может привезти к прорыву дамбы и затоплению деревень Старая Мокруша и Хаерино.

Специалисты собираются вскрыть дорожное полотно на дамбе, чтобы спустить воду и стабилизировать ситуацию.

Ранее мы писали, что из-за паводков остается закрыто движение на 28 участках трасс Абанского, Бирилюсского, Боготольского, Богучанского, Дзержинско-Тасеевского, Емельяновского и других округов.

Тем временем в Кузбассе, как пишет сайт Vse42.ru, начали подготовку к восстановлению трассы Бийск – Новокузнецк, где произошел обвал дорожного полотна.