Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 8:28

В Красноярском крае ограничили движение на трассе Мокруша – Алега – Любава

Причина — переполнения озера вблизи села Мокруша
Вячеслав КУИМОВ
Фото: КрУДор

Фото: КрУДор

8 мая в Красноярском крае перекрыли движение транспорта на первом километре трассы Мокруша – Алега – Любава. Как сообщили в КрУДоре, объехать этот участок можно через деревню Мокруша.

Причина ограничения — переполнение озера вблизи населенного пункта и неспособность гидротехнического сооружения к пропуску талых вод, что может привезти к прорыву дамбы и затоплению деревень Старая Мокруша и Хаерино.

Специалисты собираются вскрыть дорожное полотно на дамбе, чтобы спустить воду и стабилизировать ситуацию.

Ранее мы писали, что из-за паводков остается закрыто движение на 28 участках трасс Абанского, Бирилюсского, Боготольского, Богучанского, Дзержинско-Тасеевского, Емельяновского и других округов.

Тем временем в Кузбассе, как пишет сайт Vse42.ru, начали подготовку к восстановлению трассы Бийск – Новокузнецк, где произошел обвал дорожного полотна.