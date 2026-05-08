Фото: МЧС

Ночной снегопад парализовал движение транспорта в Норильске. И если на дороги общего пользования вышла спецтехника, которая немалыми усилиями, но стала расчищать проезд, то во дворах случился настоящий коллапс. Владельцам легковушек пришлось выкапывать их из сугробов.

Одному из водителей пришел на помощь дежурный караул 40 пожарно-спасательной части Талнаха. Сотрудники МЧС России возвращались с пожара и увидели, что легковая машина застряла в снежном плену и никак не может вырваться.

Спасатели с помощью троса зацепили автомобиль и буксиром вытащили его из сугроба. А иначе неизвестно, сколько времени водитель провел бы в ожидании помощи.

Добавим, что из-за снегопада были отменены утренние рейсы в Норильск и Игарку.