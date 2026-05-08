Аэропорт Красноярск предупредил о возможных изменениях в расписании

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

8 мая аэропорт Красноярск предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании со стороны авиакомпаний. Причина — попадания беспилотника в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону, которое отвечает за управление воздушным движением на юге России.

«В связи с временной приостановкой работы аэропортов юга России авиакомпании корректируют расписание рейсов», – сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Следить за информацией о времени прилетов можно на сайте аэропорта, в колл-центрах и чат-ботах авиакомпаний.

По информации Минтранса России, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Ставрополя, Минеральных Вод, Владикавказа, Махачкалы, Магаса, Грозного, Нальчика, а также Астрахани, Волгограда, Геленджика, Краснодара, Сочи и Элисты.

Аэропорт Красноярск продолжает работу в штатном режиме.