НовостиОбщество8 мая 2026 6:50

Из Красноярского края вывезли 1,7 миллиона кубометров леса с начала 2026 года

Основной объем экспорта приходится на пиломатериалы
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

С начала 2026 года сотрудники Россельхознадзора Красноярского края проконтролировали вывоз на экспорт и в другие российские регионы 1,7 миллиона кубометров лесопродукции. В пресс-службе ведомства уточнили, что основной страной-импортером стал Китай (646 тысяч «кубов» пиломатериалов и девять тысяч «кубов» деловой древесины).

Отгрузка товара осуществляется в 8 стран мира. На экспорт с территории нашего края отправили 788 тысяч кубометров леса. Основной объем приходится на пиломатериалы — 99%.

Во внутренних перевозках специалисты проконтролировали 900 тысяч кубометров круглой древесины и пиломатериалов. Значительная часть товара отправилась в соседнюю Иркутскую область и Краснодарский край.