В Красноярском крае из-за паводка закрыли движение почти на 30 участках дорог

В Красноярском крае из-за паводков остается закрыто движение на 28 участках трасс Абанского, Бирилюсского, Боготольского, Богучанского, Дзержинско-Тасеевского, Емельяновского и других округов. Как сообщили в КрУДоре, на подходах к переливам стоят дорожные знаки.

Как только паводок пойдет на спад, а вода уйдет с полотна, специалисты приступят к восстановительным работам: проведут отсыпку обочин и обновят дорожное покрытие.

Всего с начала паводка переливы фиксировались на 58 участках трасс.

