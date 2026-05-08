В Красноярске начались работы по благоустройству набережной Качи

Фото: Горхозяйство и транспорт Красноярска

В Красноярске стартовало благоустройство последнего необустроенного участка набережной Качи — по левому берегу от улицы Вейнбаума до Юдинского моста на Обороны. В администрации города сообщили, сейчас подрядчики расчищают территорию.

Благоустройство выполнят в том же стиле, что и все остальные участки набережной. Здесь появятся пешеходные и велосипедные дорожки, новая уличная мебель, фонари, смотровые балконы, деревья и и другое.

Работы проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее мы писали, что в Красноярске хотят вернуть исторический облик одному из старейших городских храмов — Троицкой церкви, построенной в 1836–1842 годах.