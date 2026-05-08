Над Красноярском на 100-метровом флагштоке взметнулось Знамя Победы

Над Красноярском взметнулось Знамя Победы. Фото: Михаил Шуклил, "Горновости"

Над Красноярском на Николаевской сопке взметнулось Знамя Победы. Копия того самого красного флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который 1 мая 1945 года был закреплен на крыше поверженного рейхстага, теперь развевается над столицей Сибири. Знамя видно из любой точки города, сообщают Gornovosti.

Напомним, что высота Николаевской сопки – 505 метров над уровнем моря, плюс высота флагштока составляет 100 метров. Его установили в декабре 2022 года и поднятый на нем триколор был внесен в книгу рекордов России, как самый высокий.

Знамя Победы — государственная реликвия России и официальный символ Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Его водрузили на рейхстаг трое советских солдат – Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Оригинал хранится в Центральном музее Вооружённых Сил России. А копии, как символ Победы, используются во всех городах.