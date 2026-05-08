Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 55 гектаров

На утро 8 мая в Красноярском крае действует один лесной пожар на площади 55 га — тайга горит в Усинском лесничестве. Очаг возгорания зафиксировали в труднодоступной удаленной местности.

Как сообщили специалисты регионального лесопожарного центра, угрозы населенным пунктам нет. Тушение осложняет сложный рельеф.

Пожар в Усинском лесничестве удалось частично локализовать. Борьбу с огнем ведут 68 человек.

Напомним, что в крае ввели особый противопожарный режим. Полный запрет на использование открытого огня наступает с 8 мая.

Нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность. При обнаружении возгорания в лесу необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.