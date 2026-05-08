В Бийском поселке пьяные дебоширы гениталиями запугали продавцов магазина

В Бийском поселке пьяные дебоширы запугали продавцов магазина. Фото: "Бийский рабочий"

В Бийском поселке Одинцовский посад пьяные дебоширы, причем все – из числа местных жителей – запугали продавцов единственного на всю округу продуктового магазина. Не стесняясь никого, заходят в торговый зал, бьют окна, витрины, портят товар, хамят покупателям и сотрудникам. Последней каплей стал случай, когда один из них продемонстрировал свои гениталии. Об этом дичайшем случае рассказали коллеги из издания «Бийский рабочий».

«Это просто стыдоба неописуемая! Когда стоят пожилые люди, бабушки, а он вытаскивает свое хозяйство… Это ни в какие рамки не входит!» - рассказывает директор магазина Наталья Белова. После этого случая работники торговой точки отказались становиться за прилавок. Они собираются уволиться и искать себе более безопасную работу.

Сейчас жители поселка с тоской наблюдают, как из магазина вывозят скоропортящиеся продукты. Это значит, что теперь им придется ехать за покупками далеко от дома.

А что полиция? Там зарегистрировано сообщение об одном из погромов, задержан 31-летний мужчина, оформлен по статье «Мелкое хулиганство». Дальше что? Дебоширы в поселке остались, местные жители опасаются, что после закрытиям магазины, они найдут другой объект для выплескивания своей энергии.