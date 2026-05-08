В Шарыпово с дроппера в пользу обманутой женщины взыскали 410 тысяч рублей

В Шарыпово суд взыскал с дроппера в пользу обманутой пожилой женщины 410 тысяч рублей. Исковое заявление в защиту потерпевшей поступило от прокуратуры. Как рассказали в ведомстве, еще прошлым летом шарыповчанке позвонил неизвестный, который представился сотрудником пенсионного фонда. Он сумел убедить ее переслать сбережения на «безопасный счет».

Женщина слишком поздно поняла, что она стала жертвой аферы. Написала заявление в полицию, там завели уголовное дело. Выяснилось, что счет, куда ушли деньги, принадлежит жительнице Чувашии, индивидуальной предпринимательнице. На просьбу вернуть их, та ответила категоричным отказом.

Суд согласился с доводами прокуратуры, иск удовлетворили полностью, а в пользу пенсионерки взыскали все 410 тысяч рублей. О том, что на дроппера заведено уголовное дело, не уточняется, но наверняка подразумевается.