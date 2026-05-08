В Енисейске мигрантка-нелегалка спряталась от полицейских в холодильнике

После рейда полиции депортируют шестерых гастарбайтеров. Фото: МВД

В Енисейске мигрантка спряталась от полицейских в холодильнике. На днях силовики нагрянули с рейдом на территорию деревообрабатывающего предприятия и застали там 40 иностранных граждан. Одни вели себя относительно спокойно, показали документы. Другие пытались скрыться с глаз. Среди них женщина, которая запрыгнула в морозильную камеру.

Как оказалось, она вместе с другими пятью соотечественниками нарушила правила въезда, находится на территории России нелегально, значит, будет отправлена на свою историческую родину. Перед этим все они заплатят штраф в размере двух тысяч рублей каждый.

Также в отношении нарушителей из ближнего зарубежья составлено шесть административных протоколов по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Штраф для них по три тысячи рублей.

Кроме того, сотрудниками полиции инициативно был зарегистрирован материал об организации незаконной миграции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.