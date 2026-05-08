В Красноярске хотят вернуть исторический облик Троицкой церкви

В Красноярске хотят вернуть исторический облик одному из старейших городских храмов – Троицкой церкви, построенной в 1836–1842 годах. Она имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Как рассказали в региональной службе по ООКН, в рамках разработки проектной документации подрядчик уже провел комплексные историко-архивные исследования. Собраны и уточнены сведения о том, каким был изначальный облик храма. Доподлинно установлено, что многие элементы украшений претерпели изменения. А потому решено их восстановить.

Проектом реставрации предусмотрено воссоздание утраченных элементов в их историческом виде. То есть вернуть восьмискатную крышу колокольни с вогнутыми ребрами. Вернуть и четырехскатное покрытие с вогнутыми ребрами на тумбе храмовой части. Кровля храмовой части вновь станет чешуйчатой, ограждение ярусов колокольни смонтируют из точеных балясин.

Добавим, что тенденция возвращения к истокам в последние годы идет по всей стране. Сотням храмов получили тот вид, в котором они изначальны были освящены.