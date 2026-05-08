В Красноярске гражданин из Азии накопил 4,6 миллиона рублей по налогам и сбежал

Судебные приставы арестовали автомобиль должника-иностранца. Фото: УФССП по Красноярскому краю

В Красноярске гражданин одной из ближних стран Азии накопил 4,6 миллионов рублей по налогам. И уехал из России на свою родину, по сути – сбежал. Но судебные приставы защитили интересы бюджета.

В пресс-службе УФССП по краю рассказали, что 27-летний мужчина владел небольшим магазином. И проигнорировал тот факт, что нужно платить налоги. В итоге налоговая служба подала на него в суд. Но предприниматель успел купить билет на самолет и скрылся.

Судебный пристав выяснил, что на имя должника зарегистрирован минивэн «Тойота Региус Эйс» 2014 года. И этот минивэн каждое утро бывает на одной из оптовых баз Красноярска. Там водитель автомобиля закупает продукты и после развозит их по городу между торговыми точками.

Несколько дней судебные приставы наблюдали за местом, где видели автомобиль должника, но минивэн не появлялся. Помогли сотрудники ГАИ – задержали «Тойоту». Более того: за рулем находился водитель, не имеющий водительских прав. Теперь автомобиль будет отправлен на реализацию, средства с которой пойдут в счет оплаты налоговой задолженности.