В Красноярском крае начался сезон восстановления лесов — за неделю в регионе высадили почти 100 тысяч саженцев кедра и сосны. В министерстве природных ресурсов и лесного комплекса сообщили, что работа продлится до середины июня, затем возобновится осенью.

Всего в 2026 году на территории гослесфонда планируют высадить более 15 миллионов молодых деревьев. Сеянцы выращивают в 11 мини-теплицах и 32 питомниках.

Восстанавливать тайгу помогают арендаторы лесных участков. В этом году они планируют высадить более 10 миллионов саженцев хвойных пород.

