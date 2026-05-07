НовостиОбщество7 мая 2026 10:44

В Красноярске одобряют только треть проектов временных сооружений и зданий

Вячеслав КУИМОВ
Фото: департамент градостроительства Красноярска

В Красноярске только треть проектов зданий и павильонов получает согласование внешнего облика. В мэрии сообщили, что заседания комиссии по согласованию архитектурно-градостроительного облика для многоквартирных домов, социальных и коммерческих зданий проводятся еженедельно.

Так, в апреле из 38 поступивших заявок эксперты согласовали облики восьми капитальных объектов.

«Это не только статистика апреля, а тенденция нескольких месяцев», – говорит руководитель управления архитектуры – главный архитектор города Юлия Соловарова.

Причины для отказа в согласовании — несоответствие градостроительной документации и местным нормативам. При этом львиная доля заявок не рассматривается из-за неправильно оформленных документов.

На архитектурно-планировочной комиссии специалисты оценили внешний облик 81 «времянки», однако «да» услышали лишь 29. Павильонам отказывают из-за вмятин на обшивке, наружной прокладки проводов или баннерной ткани.