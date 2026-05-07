В Красноярском крае из-за короткого замыкания вспыхнул дом многодетной семьи

Фото: КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»

7 мая в селе Аблаково Красноярского края из-за короткого замыкания вспыхнул дом многодетной семьи. Как сообщила пресс-служба региональной противопожарной охраны, пострадавших нет.

Мать вовремя заметила задымление и успела эвакуировать малышей до приезда спасателей. При этом огонь уничтожил деньги и личные вещи семьи.

Специалисты напоминают жителям края: необходимо следить за состоянием проводки и не использовать неисправные электроприборы.

