Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 9:49

В Красноярском крае восстановили права мужчины, который пострадал на работе

В Большом Улуе восстановили права работника, который едва не погиб на производстве
Полина КЛИМЕНКОВА
В Большом Улуе восстановили права работника, который едва не погиб на производстве. Фото: краевая прокуратура

В Большом Улуе восстановили права работника, который едва не погиб на производстве. Фото: краевая прокуратура

В Красноярском крае жителю села Большой Улуй, который получил на работе тяжелую травму, помогли восстановить права. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Мужчина проработал в строительной организации с января по февраль 2024 года. Во время одной из смен он менял резину на колесах авто, как вдруг из колеса вылетело стопорное кольцо и попало по голове пострадавшего. Мужчина получил черепно-мозговую травму и выжил только благодаря своевременно оказанной помощи. Его работодатель попытался скрыть ЧП – начальник о несчастном случае не сообщил, а в организации пытались доказать, что потерпевшего там якобы никогда не видели.

Прокуратура собрала доказательства того, что мужчина получил травму при исполнении трудовых обязанностей. Вскоре работодатель признал трудовые отношения, внес запись в трудовую книжку, перечислил страховые взносы, выплатил зарплату за отработанное время, оформил несчастный случай и заплатил 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.