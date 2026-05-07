В Красноярском крае восстановили права мужчины, который пострадал на работе

В Большом Улуе восстановили права работника, который едва не погиб на производстве.

В Красноярском крае жителю села Большой Улуй, который получил на работе тяжелую травму, помогли восстановить права. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Мужчина проработал в строительной организации с января по февраль 2024 года. Во время одной из смен он менял резину на колесах авто, как вдруг из колеса вылетело стопорное кольцо и попало по голове пострадавшего. Мужчина получил черепно-мозговую травму и выжил только благодаря своевременно оказанной помощи. Его работодатель попытался скрыть ЧП – начальник о несчастном случае не сообщил, а в организации пытались доказать, что потерпевшего там якобы никогда не видели.

Прокуратура собрала доказательства того, что мужчина получил травму при исполнении трудовых обязанностей. Вскоре работодатель признал трудовые отношения, внес запись в трудовую книжку, перечислил страховые взносы, выплатил зарплату за отработанное время, оформил несчастный случай и заплатил 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.