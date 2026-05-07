Весенний паводок в районе гидроэлектростанции в Кежемском округе развивается медленно

Фото: Диана ИВАНОВА

Енисейское бассейновое водное управление (ЕнБВУ) в соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) установило для станции режим работы с 2 мая по 5 июня в диапазоне расходов 2800-3400 кубометров в секунду. Решение принято с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, режим соответствует гидрологической обстановке на Ангаро-Енисейском каскаде и может быть оперативно скорректирован при ее изменении.

Энергетики полностью завершили подготовку к паводку. После планового текущего ремонта в конце апреля ввели в работу гидроагрегат №8, сейчас в производстве энергии задействованы шесть агрегатов, три находятся в резерве. Расходы воды идут только через гидроагрегаты, использование водосбросов не планируется. Объем воды, проходящей через гидроузел, должен обеспечивать судоходные уровни на водопостах Богучаны и Татарка. По информации Росморречфлота, речная навигация на Енисее на участке от Красноярской ГЭС до Ангары начнется 10 мая, на Ангаре от поселка Стрелка до Богучанской ГЭС - с 25 мая, на Богучанском водохранилище - с 10 июня.

В течение апреля станция работала в диапазоне 2700-3200 кубометров в секунду, фактические средние расходы составили около 2840 кубометров в секунду. Уровень Богучанского водохранилища в прошлом месяце незначительно изменялся в районе отметки 207,09 м (над уровнем Балтийского моря). Ледовый покров на водохранилище постепенно разрушается, полынья вдоль бетонной и каменно-набросной плотин к началу мая увеличилась в длину до 1000 и в ширину до 300 метров.

Боковая приточность к створу станции в последнюю неделю апреля увеличилась с 30 до 100 кубометров в секунду, а в первые дни мая до 400 кубометров. Годом ранее паводок начался уже в апреле, в начале мая приточность превышала 500 кубометров в секунду, а уровень водохранилища поднялся до 207,35 м. Медленное развитие паводка в Восточной Сибири объясняется погодными условиями: в районе станции средняя температура в апреле текущего года была почти на 7 градусов ниже, чем в апреле 2025 года.

Добавим, что режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др. Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики.