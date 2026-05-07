НовостиПроисшествия7 мая 2026 9:06

Продавец из Красноярска получила штраф за продажу подростку алкоголя

Полина КЛИМЕНКОВА
Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

6 мая 2026 года в Красноярске мировой судья признал виновной продавца сетевого магазина Т. виновной в административном правонарушении. Женщина продала подростку алкоголь. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов края. Это произошло в Кировском района города. Молодой человек зашел в магазин и попросил бутылку слабоалкогольного напитка. Продавец не потребовала у парня паспорт и продала ему алкоголь.

За это женщине назначили штраф – она заплатит 15 тысяч рублей.

Продавцам рекомендуют всегда проверять документы у покупателей, если есть сомнения в их совершеннолетии. Это позволяет не только избежать штрафов, но и способствует профилактике подросткового алкоголизма.