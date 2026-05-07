Самокатчикам в Красноярске показали карту парковок и зоны ограничения скорости

Карта: администрация Красноярска

Мэрия Красноярска представила согласованную с прокуратурой карту парковок и зон ограничения скорости для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Как пишет сайт newslab.ru, теперь оставлять технику можно будет только в местах, предусмотренных специальной схемой.

Напомним, что 29 апреля администрация города ввела новые правила для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Они установили порядок использования СИМ не только для кикшеринговых компаний, но и непосредственно владельцев таких средств.

Главное изменение — запрет на движение в центре. Передвигаться на СИМ теперь нельзя на Мира, Маркса, Ленина и других улицах. Кроме того, ограничения затронули правобережье и общественные пространства.