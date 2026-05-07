Красноярцы быстрее других в Сибири могут накопить на автомобиль с пробегом

Эксперты онлайн-платформы «Авито» провели исследование и выяснили, сколько средних предлагаемых зарплат потребуется жителям Красноярского края для покупки трех популярных автомобилей на вторичном рынке — «Лада Гранта», Hyundai Creta и Toyota Camry.

В расчетах специалисты использовали данные о средних зарплатных предложениях в вакансиях, размещенных на сайте в первом квартале 2026 года, а также средние цены на машины с пробегом в возрасте 3–6 лет за тот же период.

Так, средняя предлагаемая зарплата в регионе — 64 100 рублей в месяц. Для того чтобы накопить на отечественную легковушку (707 000 рублей), потребуется 11 месяцев.

На корейскую иномарку (около двух миллионов рублей) нужно 32,3 месяца, а на японскую (3,16 миллиона) — 49,4 месяца.

При этом по Сибирскому федеральному округу средняя зарплата составляет 59 900 рублей. При таком сценарии для покупки «Гранты» потребуется копить 12 месяцев.