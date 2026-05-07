Пятилетняя красноярка «вывела» торговые сети на межпланетный уровень

На сайте «Комсомолки» продолжается прием заявок от детей из Красноярского края, Хакасии и Тувы на участие в конкурсе рисунков «Магазин будущего». Этот проект «Комсомольская правда» и «Командор» проводят при поддержке Национального центра «Россия» в Красноярском крае в честь дня рождения торговой сети.

В конкурсе уже есть первые работы. Так, в идеальном магазине пятилетней Воропаевой Варвары из Красноярска работает межпланетная доставка: инопланетяне развозят продукты по всей Галактике. А летают они на современных космических машинах, которые очень похожи на летающие тарелки. Представьте, если все это станет реальностью! Кто знает, возможно, ваши идеи организаторы конкурса однажды воплотят в жизнь.

Напомним, заявку на участие в конкурсе вместе с рисунком нужно загрузить на страницу конкурса. От одного автора принимается одна работа (формат JPEG , горизонтальный или квадратный рисунок на бумаге А4 или А3). Техника исполнения – на выбор: акварель, графика, масло, ИИ и т. д.

По итогам голосования победят 20 юных художников в номинации «Выбор читателей», еще 10 выберут в номинации «Выбор организаторов».

Торжественная церемония награждения состоится в Национальном центре «Россия» в Красноярском крае. Победители получат фирменный диплом конкурса, памятную милую игрушку и подарочный сертификат на покупки в торговой сети.

