В Красноярске молодой человек избил женщину в лифте дома на улице Норильская

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске мужчина набросился на женщину с кулаками в лифте дома на улице Норильская, 40. Такой ролик появился в социальных сетях и местных телеграм-каналах.

На кадрах видно, как обидчик толкает спутницу в лифт, а затем около десяти раз бьет ее по голове. В конце агрессор выходит из лифта. Его спутница, держась за голову, идет за ним.

На публикацию уже обратили внимание полицейские. Пресс-служба МВД сообщила, что заявлений от пострадавшей не поступало, однако сотрудники в инициативном порядке зарегистрировали информацию.

Сейчас выясняются все подробности случившегося. Участников инцидента ищут.