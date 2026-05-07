Из Красноярского края с начала 2026 года экспортировали 150 тысяч тонн зерна

За первые четыре месяца 2026 года специалисты Россельхознадзора проконтролировали вывоз более 990 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Как сообщила пресс-служба ведомства, из них на экспорт отправили около 150 тысяч тонн.

В лидерах по отгрузкам овес — 26,9 тысячи тонн. Также за границу поставляли горох — 26 тысяч тонн, пшеницу — 21,2 тысячи тонн, рапс — 20,7 тысячи тонн, ячмень — 18 тысяч тонн и семена льна — 3,4 тысячи тонн. Сибирское зерно и семена рапса экспортируются в Беларусь, Китай, Монголию, Казахстан и Азербайджан.

При внутрироссийских перевозках сотрудники проконтролировали почти 840 тысяч тонн. Основными регионами поставки зерна стали: Калининградская область, Краснодарский и Приморский края.