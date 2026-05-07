Клещи покусали почти тысячу жителей Красноярского края с начала сезона

С начала сезона клещи покусали почти тысячу жителей края – зарегистрировано 966 случаев. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре. За последнюю неделю от присасываний клещей пострадали 692 жителя, среди них – 205 детей.

У одного десятилетнего ребенка врачи подозревают сибирский клещевой тиф. Встреча с членистоногим произошла у частного дома в селе Никольское Идринско-Краснотуранского муниципального округа.

В данный момент на территории региона проводят акарицидные обработки, в том числе мест массового отдыха людей. Уже обработано 377 гектаров.

Жителей просят быть внимательнее. Если обнаружили клеща на теле – снимите его и сохраните для лабораторного исследования.