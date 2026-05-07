Из-за короткого замыкания в СНТ в Красноярске случился пожар

За прошедшие сутки в крае произошло 22 пожара. К счастью, в них никто не пострадал. В селе Жуковка утром загорелись дом и баня. Пожар ликвидировали на площади 112 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.

В СНТ «Победа» в Красноярске загорелась баня. Позже огонь уничтожил пристроенную к ней хозпостройку, две беседки и повредил стены жилого дома. Пожар ликвидировали на площади 300 «квадратов». Предварительно известно, что возгорание возникло из-за короткого замыкания в электроприборе.

Также в крае четыре раза тушили сухую траву и девять – мусор.