Глава СК заинтересовался расследованием повреждения «Знамени Победы» Красноярске

В Красноярске житель сломал древко «Знамени Победы» на фасаде дома. Скриншот: СК по Красноярскому краю и РХ

Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием дела о повреждении «Знамени Победы» в Красноярске. Об этом рассказали в Информационном центре СК России. Напомним, 30 апреля 2026 года 41-летний горожанин сорвал древко флага, которое было установлено на кронштейне фасада дома по улице Петра Словцова.

На жителя завели уголовное дело, ему может грозить до трех лет колонии. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Алексея Еремина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.