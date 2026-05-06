В Красноярском крае подорожает койко-день в вытрезвителе. Находится такое учреждение в городе Ачинске, там помогают гражданам, которые попали в трудную ситуацию после бурных возлияний.

Сегодня, 6 мая, председатель краевого правительства Алексей Медведев подписал постановление о внесении изменения в постановление «Об установлении норматива стоимости оказания услуги по естественному вытрезвлению лица, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

Итак, если накануне ночь одного клиента подшофе обходилось бюджету в 4838 рублей, то новая стоимость – 5450 рублей.

Добавим, что открылось учреждение в Ачинске в феврале 2024 года.