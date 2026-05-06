Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 12:55

В Красноярском крае в 2026 году за счет бюджета переселят более 70 семей

На переселение людей из аварийных квартир выделили 200 миллионов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На переселение людей из аварийных квартир выделили 200 миллионов

На переселение людей из аварийных квартир выделили 200 миллионов

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае в 2026 году за счет бюджета переселят более 70 семей. Как сообщает министерство строительства и ЖКХ региона, предстоит расселить 2,9 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Для этого в рамках региональной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» выделили 200 миллионов рублей.

Минусинск: четыре аварийных дома, в них пять квартир. Лесосибирск: две квартиры одного дома. Село Верхнепашино – восьмиквартирный дом целиком. Село Ермаковское – одна квартира. Поселок Интикуль (Новоселовский округ) – 55 индивидуальных жилых домов. В этот список в основном попадают строения, подтопляемые грунтовыми водами.

Собственники могут получить готовые квартиры на вторичном рынке, либо денежное возмещение.

С 2025 по 2030 год в регионе планируется переселить 21 тысяч жителей из 377 тысяч квадратных метров аварийного жилья.