В Красноярском крае в 2026 году за счет бюджета переселят более 70 семей. Как сообщает министерство строительства и ЖКХ региона, предстоит расселить 2,9 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Для этого в рамках региональной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» выделили 200 миллионов рублей.

Минусинск: четыре аварийных дома, в них пять квартир. Лесосибирск: две квартиры одного дома. Село Верхнепашино – восьмиквартирный дом целиком. Село Ермаковское – одна квартира. Поселок Интикуль (Новоселовский округ) – 55 индивидуальных жилых домов. В этот список в основном попадают строения, подтопляемые грунтовыми водами.

Собственники могут получить готовые квартиры на вторичном рынке, либо денежное возмещение.

С 2025 по 2030 год в регионе планируется переселить 21 тысяч жителей из 377 тысяч квадратных метров аварийного жилья.