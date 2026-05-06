Красноярск очистили от трехсот временных гаражей и торговых павильонов

Красноярск очистили 339 временных сооружений с начала 2026 года. Все, что не вписывается в городскую структуру, уродует эстетику и не имеет документов, идет под снос.

Рекордсменом стал Октябрьский район, где демонтировали 135 объектов без документов - начиная с погребов люкового типа и заканчивая киосками, павильонами и гаражами. На втором месте Железнодорожный район, где снесли 100 времянок. На третьем Советский район, там убрали 40 объектов.

Чуть более половины сооружений владельцы сносят добровольно и самостоятельно. Остальные демонтирует администрация за счет бюджета. За первый квартал на эти цели израсходовано более 700 тысяч рублей. Однако владельцы должны будут компенсировать затраты: не захотят добровольно – значит, придется через суд.

Работа в этом направлении продолжается.