Центральную набережную Красноярска обновят к 400-летию города

В Красноярске обновят Центральную набережную — в 2026 году подрядчику предстоит отремонтировать участок от Коммунального моста до галереи «Енисей». В мэрии сообщили, что работу проводят в рамках подготовки к 400-летию города.

На территории появится новое освещение и система видеонаблюдения, а провода уберут под землю. Кроме того, рабочие отремонтируют лестничные сходы к нижней террасе, обустроят пандус, обновят покрытие на тротуарах и велосипедных дорожках.

На набережной появятся новые малые архитектурные формы, в порядок приведут дощатые настилы, перила и другое. Работы должны начаться сразу после заключения договора и завершиться осенью 2026 года.

Начальная стоимость контракта — 49,9 миллиона рублей.

В 2027-м планируется благоустроить участок от спортивной площадки у дома № 45А/1 на улице Дубровинского до Коммунального моста.