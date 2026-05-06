В Красноярском крае четыре бензовоза застряли на трассе из-за паводка

Фото: КГКУ «Спасатель»

Днем 5 мая в Богучанском муниципальном округе из-за перелива реки Каменка, сильных торосов и нагромождения льда оказались заблокированы четыре бензовоза. Водителям помогли спасатели Красноярского края.

Специалисты Богучанского поисково-спасательного отряда на аэролодке «Север» эвакуировали мужчин в поселок Каменка. Четвертый водитель принял решение остаться со своими грузовиками, несмотря на сложную обстановку.

В учреждении добавили, что бензовозы пусты — это исключает риск загрязнения окружающей среды.

Автомобилистов просят планировать свои поездки с учетом возможных ограничений.

Ранее мы писали, что в селе Ворогово Туруханского округа на реке Енисей начался густой ледоход — рост уровня воды за сутки составил 357 сантиметров.