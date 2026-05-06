В Красноярске готовятся к открытию сезона фонтанов

Утром 9 мая в Красноярске традиционно начнется сезон фонтанов. В администрации города сообщили, что с 08:00 сооружения будут работать по привычному графику.
Уже завершаются последние приготовления – идут тестовые запуски, специалисты проверяют водные фигуры, насосы, подводную подсветку и другое оборудование.
За средства из бюджета города обслуживаются 30 фонтанов, однако в 2026 году запустят 26. На ремонте находятся «Гейзеры» на улице Копылова, сооружение у Культурного центра на Высотной, «Реки Сибири» и «Икар» в сквере Космонавтов.
В первый день сезона фонтан на Театральной площади будет работать в режиме шоу под песни военных лет. Насладиться зрелищем можно с 21:00 до 22:00.
