На севере Красноярского края резко поднялся уровень воды в Енисее

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

6 мая в селе Ворогово Туруханского округа на реке Енисей начался густой ледоход — рост уровня воды за сутки составил 357 сантиметров. Специалисты МЧС Красноярского края уточнили, что на восемь часов утра уровень достиг 1011 сантиметров (опасная отметка — 1107 сантиметров).

Возможно затопление пониженных участков местности и приусадебных участков.

Паводковая обстановка находится на контроле регионального правительства и МЧС. Всего на территории края остаются затопленными 16 жилых домов, 198 приусадебных участка и 30 участков дорог. Мониторинг уровня воды продолжается.