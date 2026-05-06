НовостиОбщество6 мая 2026 7:35

В Красноярске магазин оштрафовали за продажу товаров без маркировки

В Красноярске во время проверки выявили продажу продуктов без маркировки на русском языке
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске магазин азиатских продуктов «Умами» на улице Высотная оштрафовали за продажу товаров без маркировки на русском языке. Проверили торговую точку специалисты краевого Роспотребнадзора.

Среди товаров: соевое мясо, арахис, чай и леденцы. Отсутствие надлежащей маркировки лишает потребителя возможности получить достоверную информацию о свойствах продукта — это противоречит требованиям действующего законодательства.

За отсутствие маркировок магазин заплатил 20 тысяч рублей. Товары с нарушениями с полок уже убрали.

При этом поводом для проверки стало другое нарушение: предприниматель не уведомил Роспотребнадзор о начале своей деятельности. Бизнесмену грозит еще один штраф.