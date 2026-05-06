В Красноярский край впервые привезли арбузы из Ирана

За четыре месяца 2026 года в Красноярский край под контролем Россельхознадзора ввезли 47,5 тысячи тонн растительной продукции импортного происхождения. Пресс-служба ведомства сообщила, что впервые на территорию региона поступили арбузы из Ирана (19,8 тонны) и авокадо из Нидерландов (20 тонн).

Всего за три месяца в наш регион ввезли: 20,9 тысячи тонн фруктов, 25 тысяч тонн овощей, 1,5 тысячи тонн солода, 91 тонну сухофруктов и другое.

Продукция поступила из Китая, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Таиланда и других стран.

При проведении фитосанитарного контроля ввезенной подкарантинной продукции специалисты выявили 103 случая обнаружения карантинных объектов. Более 271 тонны товара отправили на обеззараживание.