Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 мая 2026 6:30

Житель Ачинска убирал свой участок и случайно спалил заброшенную постройку

Ачинский участковый установил мужчину, устроившего пожар во время уборки своего садового участка огнем
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД

Фото: МВД

В Ачинске 72-летний мужчина убирал свой участок и случайно спалил заброшенную постройку. В МВД Красноярского края сообщили, что все произошло на улице Нагорная ГП Мазульский.

Пожарные локализовали огонь на площади 250 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Работая на месте происшествия, участковый выяснил, что к пожару причастен один из местных жителей — на участке он собрал и поджег сухую траву. Горожанин не ожидал, что огонь так быстро распространится и приведет к плачевным последствиям.

Теперь пожилому мужчине грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Полицейские напоминают: «быстрая уборка огнем» может обернуться настоящей трагедией.